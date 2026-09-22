Kayıp Mekiye cinayetinde kan donduran sözler: Devlet bile bulamayacak

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Mekiye Akyel, 2015 yılında İsa Güç ile evlenerek Bitlis'ten Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Karakaya köyüne yerleşti. Çiftin yaklaşık 9 yıl süren evliliklerinden 4 çocukları oldu. Evlilik sürecinde İsa Güç'ten şiddet ve baskı gördüğü iddiasıyla Akyel, 29 Temmuz 2024'te Karakaya köyündeki evinden ayrıldı. Aynı gün Siirt Kadın Konukevi'ne yerleşen Mekiye Akyel, 6 Ağustos'ta Van'a geçti. Bir gün sonra da Batman Kadın Konukevi'ne yerleşti ve burada 21 gün kaldı. 29 Ağustos'ta konukevinden ayrılan Akyel, Batman'da kısa süre bir iş yerinde bulaşıkçı olarak çalıştıktan sonra ev kiraladı. Mekiye Akyel, 5 Eylül 2024'te İsa Güç'ten boşandı. 18 Ekim 2024’te saat 10.00 sıralarında Güç'ün eve gelmesinin ardından eşyalarını toplayan ve onunla birlikte evden ayrılan Akyel’den bir daha haber alınamadı.

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Öldürüldüğü değerlendirilen Mekiye Akyel’in cenazesi bulunamazken, soruşturma kapsamında bu yıl 16 Şubat'ta Mekiye'nin eski eşi İsa Güç, 17 Şubat'ta eski kayınbiraderi Hüseyin Güç, 19 Şubat'ta ise eski kayınpederi İhsan Güç yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli, 20 Şubat'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mekiye'nin diğer kayınbiraderi H..G. ile ailenin akrabası A.Ş. ise 10 Temmuz'da gözaltına alındı ancak 13 Temmuz'da ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede yer alan tanık ifadelerine göre, Mekiye'nin evden ilk kaçtığı Ağustos 2024'te, eski kayınpederi İhsan Güç ve eski kayınbiraderi Hüseyin Güç'ün, ailesine Mekiye'yi mutlaka bulacaklarını ve öldüreceklerini söylediği belirtildi. Boşanma sonrası Mekiye'nin babasına teslim edildiği 5 Eylül 2024'te ise İsa Güç'ün, kayınpederine ‘Kızınıza sahip çıkın, evden kesinlikle göndermeyin, bunlar Mekiye'yi öldürecekler’ dediği, bu sözlerin birden fazla tanık tarafından doğrulandığı kaydedildi. İddianamede, İsa Güç'ün, Mekiye'nin kaybolmasının ardından sanal medya üzerinden tanışıp 2025 yılı Mart ayında imam nikahıyla evlendiği G.A.'nın ifadesine yer verildi. G.A. ifadesinde, Güç’ün kendisine birkaç kez ‘Sen de beni aldatırsan senin de sonun Mekiye gibi olacak, ben Mekiye'den öyle bir intikam aldım ki devlet bile bulamayacak’ dediğini söyledi. G.A., bu sözler üzerine İsa Güç'e ‘Ne yaptın ki Mekiye'ye’ diye sorduğunu, Güç'ün ise ‘Seni ilgilendirmiyor’ diyerek o anda kendisini dövdüğünü belirtti. G.A. ayrıca, İsa Güç'ün kendisini bir gün Mekiye ile birlikte yaşadıkları eve götürdüğünü, evin banyosunda duvardaki aynayı kaldırarak altında sakladığı tabancayı gösterdiğini ve ‘Beni aldatırsan ve bu köyden gidersen, senin de sonun Mekiye gibi olacak’ dediğini ifade etti.

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JANDARMA EŞLİĞİNDE KÖYDEN AYRILMIŞ

Kolluk kuvvetleri tarafından daha sonra evde yapılan aramada, G.A.'nın tarif ettiği banyodaki aynanın yerinden sökülmüş olduğu, duvarda silah saklanabilecek şekilde bir delik bulunduğu ve arama köpeğinin bu bölgeye tepki verdiği tespit edildi ancak silaha ulaşılamadı. G.A., köyde 145 gün kaldıktan sonra ailesini arayarak durumu bildirdi. Ailesi jandarma eşliğinde gelerek G.A.’yı evden aldı.

HTS VE PLAKA KAYITLARI ÖRTÜŞTÜ

Soruşturma kapsamında incelenen HTS ve PTS (plaka tanıma sistemi) kayıtlarına göre, olay günü İsa Güç ile Mekiye Akyel'in telefonlarının aynı bölgelerden birlikte baz verdiği, aynı saatlerde Hüseyin Güç'ün de yakın bölgede olduğu belirlendi. Mekiye'nin telefonunun Siirt-Bitlis D965 kara yolu ile Karakaya köyü arasında kapandığı, bu sırada İsa Güç'ün telefonunun da aynı bölgeden baz verdiği tespit edildi. İddianamede, şüpheliler İsa, Hüseyin, İhsan ve H.G.'nin telefonlarının olay saatlerinde birbirine yakın zamanlarda kapatılmasının ‘hayatın olağan akışına aykırı’ olduğu değerlendirildi. Ayrıca Mekiye'ye ait olduğu belirlenen mont ve kemerin, olaydan yaklaşık 2 yıl sonra şüphelilere ait bir fıstık bahçesinin yakınında bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Mekiye Akyel'in İsa Güç ve Hüseyin Güç tarafından öldürüldüğü, İhsan Güç, H.G. ve A.Ş.'nin ise cinayete azmettirdiği değerlendirildi. Şüpheliler, üzerlerine atılı suçları işlemediklerini savundu.

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AVUKATTAN ‘EMSAL KARAR’ ÇAĞRISI

Aile Avukatı Gurbet Bilbay, Akyel’in cenazesinin bulunamamasına rağmen davanın açıldığını belirterek, yargı sürecinin mahkumiyetle sonuçlanması ve kararın emsal teşkil etmesi çağrısında bulundu. Bilbay, “Sanıkların fıstık bahçesinde Mekiye’ye ait olduğu belirlenen ve tanıklar tarafından teyit edilen kıyafetler ortaya çıktı fakat bunlarda Mekiye Akyel'in DNA'sı çıkmadı. Çünkü biliyorsunuz 1,5 sonra biz bu şikayeti yaptık, zamanaşımına uğradı. Fakat bu kıyafetlerin tanıklar tarafından Mekiye Akyel'e ait olduğu kabul edildi iddianamede. Bununla ilgili de bir çalışma yapıldı. Zaten biliyorsunuz daha öncesinden de baz istasyonu vardı. Sanıklar aynı anda Mekiye Akyel'e sinyal veriyor ve telefonları aynı anda kapatıyor. Bu çok önemli bir detay. Burada en önemlisi husus aslında cesedin olmayışı. Ceset olmadığı halde iddianame hazırlandı ama burada ceza alacağı anlamına gelmiyor. Bakın, ‘cesetsiz cinayet’ ve bundan dolayı da çok fazla bir emsal kararımız yok. Biz buradan Adalet Bakanımıza sesleniyoruz. Evet, iddianamemiz açıldı, çok teşekkür ederiz bu konuda destek olduğunuz için. Fakat biz mahkumiyet ve bunun sonunda kararın kesinleşmesini istiyoruz. Çünkü ortada bir ceset yok ve arama kurtarma çalışmalarında sadece JASAT çalıştı, biz JAK ekibini de istiyoruz, Gülistan Doku'daki gibi. Bakın Gülistan Doku'nun da Mekiye Akyel’in bir daha gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Sanıklar hep şüpheli davranışlarda bulundu, çelişkili beyanlar verdi. Bununla ilgili de zaten bizim delillerimiz mevcuttur. Bununla ilgili video kayıtlarımız da vardır. Evet, zamanaşımına da uğradı ama biz burada bir ceza istiyoruz ve bu bir emsal karar teşkil etsin” dedi.

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