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Kayıp Kübra'yı özel ekip arıyor

#Diyarbakır#Kübra Ekin#Rahime Özdemir
Kayıp Kübrayı özel ekip arıyor

Diyarbakır'da 13 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Kübra Ekin'in (22) bulunması için kurulan özel ekip, yüzlerce kamera görüntüsünü inceleyip genç kızın arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Kübra Ekin, 6 ay önce de marketten ekmek alıp, dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğramış, şüpheli kaçmış, Kübra'nın iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti.

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Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 13 Kasım'da alışveriş yapmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Ekin, bir gün sonra annesini arayıp bugün geleceğini söyledi. Fakat cep telefonundan Ekin'e ulaşamayan anne Rahime Özdemir polise başvurdu.

Kübra Ekin'i bulmak için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Her ihtimali ve detayı titizlikle değerlendiren ekip, Ekin'in yol güzergahındaki mobeseler ile iş yeri kameralarını inceledi.

Kübra'nın gittiği mekanları belirlemeye çalışan ekipler, arkadaşlarının da ifadesine başvurdu. Ancak şu ana kadar Kübra'ya dair bir iz bulunamadı. Bu arada Diyarbakır Barosu'nca görevlendirilen bir avukat, Kübra'nın ailesinden vekalet alıp dosyayı inceleyecek.

6 AY ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

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Kübra Ekin, Mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp, dönerken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğramıştı. Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçmış, Kübra'nın iki dişi kırılmış, sağ elinin bileği incinmişti. Saldırgan ise bulunamamıştı.

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#Diyarbakır#Kübra Ekin#Rahime Özdemir

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