Kayıp koyunlarını ararken 500 metrelik uçurumdan düştü

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Olay, akşam saatlerinde kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi Köyü'nde meydana geldi. Çanaklı köyünde oturan Şakir Adıyaman, kayıp 4 koyununu aramak için Ağaçdibi Köyü'ne gitti.

Köyün yakınındaki dağlık alanda koyunlarını arayan Adıyaman, bir anda dengesini kaybedip, 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, köylülerin de yardımıyla 4 saatlik çalışma sonucu Şakir Adıyaman'a ulaştı. Ağır yaralı olarak bulunan Adıyaman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Adıyaman, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. hastane önünde bekleyen yakınları ise sinir krizi geçirildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.