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Kayıp koyunlarını ararken 500 metrelik uçurumdan düştü

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#Hakkari#Şakir Adıyaman#Ağaçdibi Köyü
Kayıp koyunlarını ararken 500 metrelik uçurumdan düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 01:49

Hakkari'nin Ağaçdibi Köyü'nde kayıp 4 küçükbaş hayvanını aramaya giden 8 çocuk babası Şakir Adıyaman (45), 500 metrelik uçurumdan düştü. Ağır yaralanan Adıyaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi Köyü'nde meydana geldi. Çanaklı köyünde oturan Şakir Adıyaman, kayıp 4 koyununu aramak için Ağaçdibi Köyü'ne gitti.

Köyün yakınındaki dağlık alanda koyunlarını arayan Adıyaman, bir anda dengesini kaybedip, 500 metrelik uçurumdan yuvarlanarak düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayıp koyunlarını ararken 500 metrelik uçurumdan düştü

Bölgeye giden ekipler, köylülerin de yardımıyla 4 saatlik çalışma sonucu Şakir Adıyaman'a ulaştı. Ağır yaralı olarak bulunan Adıyaman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Adıyaman, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. hastane önünde bekleyen yakınları ise sinir krizi geçirildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kayıp koyunlarını ararken 500 metrelik uçurumdan düştü

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#Hakkari#Şakir Adıyaman#Ağaçdibi Köyü

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