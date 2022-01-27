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Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı

#Adana#Kayıp Çocuk#Kayıp
Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı

Adana’da bir kadın, 14 yaşındaki kızının kaybolduğu yere gelerek onu arayıp ağlaması yürekleri dağladı.

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Edinilen bilgiye göre olay 25 Ocak günü Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşındaki G.C.M. annesi Meral Mut ile birlikte yemek yemek için 25 Ocak günü Atatürk Caddesi Reşatbey Mahallesi'ne geldi. Kız çocuğu annesine kebapçıya gidip dürüm yaptırmasını istedi. Anne Meral Mut, dürüm yaptırıp tekrar kızının olduğu yere geldi.

Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı

Ancak kızını bıraktığı yerde bulamadı. Bunun üzerine anne polis merkezine giderek kızı kaybolduğu için başvuru yaptı. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen kızı bulunmayınca anne tekrar kızının kaybolduğu yere gelip burada gözyaşlarına boğuldu.

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Durumu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, anneyi sakinleştirip polis merkezine götürmek istedi ancak annenin, “Onu uyuşturucu satıp içenler kaçırdı. Ben çocuğumu bırakmam, bir yere de gidemem. Ben onu burada bıraktım, başka yere gitmem burada bekleyeceğim. Siz gidin bakın ben burada bekleyeceğim. Gamze hadi gel beni bırakma. O beni bırakmaz zorla götürdüler. Yemekte yemedi, ben ona şuradan dürüm alacaktım. Gamze’yi burada bekleyin sakın bırakmayın” diye ağlaması yürekleri dağladı.

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Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı

Kadın polis, anneyi güçlükle sakinleştirerek polis merkezine götürdü.

14 yaşındaki G.C.M. her yerde aranıyor.

Kayıp kızını arayan annenin feryadı yürek dağladı

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