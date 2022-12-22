Kayıp kaptan gemiden atlamış

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Sinop açıklarında, önceki gün 20.30 sıralarında, Romanya’nın Constanta Limanı’ndan 18 Aralık’ta demir alarak Trabzon Limanı’na seyreden Panama bayraklı ‘Beata Alfa’ isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yaralanan ve dumandan etkilenen 13’ü Mısır uyruklu 16 kişilik mürettebat, balıkçı tekneleriyle limana taşınarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yangın, römorkörlerle sabah saatlerinde kontrol altına alınıp söndürüldü.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yaralılardan 4’ü yoğun bakım ünitesinde, 6’sı serviste tedavi edilmekte olup, 3 yaralı Samsun, 3 yaralı ise Ankara’ya sevk edilmiştir” denildi. Kayıp kaptan Mısırlı Hüsam Sabit’in ise alevlerden kurtulmak için denize atladığı belirtildi.

Yaralıları ziyaret ettikten sonra açıklama yapan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, şöyle konuştu:





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“Kayıp olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu bir mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 2 helikopter, 2 bot ve kara timiyle olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız olarak sürdürülüyor. Gemi şirketi sahipleri olay yerine intikal etti. Onların kararı neticesinde gemiyi en yakın tersanelerden birine veya limana çekeceğiz. yangın, yaşam alanında çıkıyor; bir gaz sızıntısı nedeniyle ama soğutma çalışmaları bittikten sonra uzmanlar gemide incelemelerini yapacaklar ve raporlarını hazırlayacaklar.”

HASAR BÜYÜK

Panama bayraklı kuru yük gemisindeki yangının boyutu, dün sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Büyük hasara neden olan yangında geminin özellikle kamara bölümünün küle döndüğü görüldü. Kuru yük gemisinde çıkan yangında, ekiplerin yaralanan ve dumandan etkilenen mürettebatı kurtarma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde zamanla yarışan kurtarma ekibi ile balıkçıların, alevler arasında vinçle uzatılan kafes içine aldıkları mürettebatın tekneye nakledilerek limana götürüldüğü anlar yer aldı.

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‘HERKES PANİK İÇİNDEYDİ’

Yaralanan mürettebat, tedavi gördükleri hastanede tercüman eşliğinde yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Mısır uyruklu Herraz Emad (39), “Yatıyordum. Büyük bir patlama sesine kalktım. Odadaki eşyalar üzerime düştü. Karanlık oldu. Güverteye çıktığımda herkes panik ve korku içerisindeydi” dedi. Mısır uyruklu geminin yardımcı kaptanı Elberrawi Ossama ise (40), “Duman çok etkiledi. Kaptan inip bakmaya gitti. Kaptan indikten 1 dakika sonra patlama sesi geldi. ‘Kurtarın bizi’ diye sesler de gelmeye başladı. İndiğimde 1 kişi yanıyordu; her tarafı ateşti, kim olduğunu çıkaramadım. Yukarı çıkmasıyla denize atlaması bir anda oldu. Birbirimize baktığımızda o kişinin kaptan olduğunu anladık” ifadelerini kullandı.