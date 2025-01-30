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Kayıp kadının cansız bedeni, komşusunun bahçesindeki çuvalda bulunmuştu! 3 kişi gözaltına alındı

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#Denizli#Çivril#Cinayet
Kayıp kadının cansız bedeni, komşusunun bahçesindeki çuvalda bulunmuştu 3 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 10:44

Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrılan 54 yaşındaki Serpil Girgin'in cansız bedeni, evinden 30 metre uzaklıktaki komşusunun evinin bahçesindeki çuvalın içinde bulundu. Korkunç olayda ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden çıkan Serpil Girgin'den (54) bir daha haber alınamadı. 54 yaşındaki kadına ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerini bildirdi. Kayıp ihbarının ardından evin çevresinde ve mahallede çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp kadının karşı komşusuna ait bahçesindeki çuvalın dikkatlerini çekmesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada çuval içerisinde Serpil Girgin'in cansız bedeni bulundu.

Polis olay ile ilgili titiz bir çalışma başlatırken ev sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bölgede olay yeri inceleme ve Çivril Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemenin ardından Serpil Girgin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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3 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, polis ekipleri cinayetin şüpheli veya şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sorguları devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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#Denizli#Çivril#Cinayet

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