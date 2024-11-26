Kayıp kadının cansız bedeni bulundu

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İslahiye ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Ağalarobası Mahallesi kırsalında besicilik yapan aile, sabah saatlerinde Dudu Göğebakan’ı görmeyince aramaya başladı. 6 Şubat depremlerinde kızı, damadı ve 4 torununu kaybettiği öğrenilen, daha önce de birkaç kez kaybolup bulunan Göğebakan'ı yakınları, kaldıkları çadırdan 1 kilometre uzaklıktaki Karasu Çayı'nda hareketsiz olarak buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Dudu Göğebakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Göğebakan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.