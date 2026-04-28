Kayıp kadın su kuyusunda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 14:08

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kayıp olarak aranan kadın, evinin yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu.

Olay, 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Galeriç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selma Aygün'ü (60) en son dün saat 16.00 sıralarında gören eşi, akşam eve döndüğünde eşini bulamayınca çevrede arama yaptı. Sonuç alamayan eş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında, komşuların da katılımıyla yapılan kontrollerde Selma Aygün, evine yaklaşık 50 metre mesafede bulunan ve yaklaşık 3 metre derinliğinde su dolu kuyuda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli bulunan ölümle ilgili olarak olay yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Selma Aygün'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

