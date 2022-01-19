Kayıp kadın için seferber olundu: Her yerde aranıyor

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Kırıkkale'de bir öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak çalışan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy'dan (35), dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamıyor. Kadının yakınları tarafından İl Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunuldu.

Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde yakınları tarafından Kapulukaya Barajı kenarında kadının otomobili ile montunun bulunması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Montun bulunduğu alanda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

AFAD ve İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, dün gece saatlerinde yapılan arama çalışmalarını gün boyunca devam ettirdi. Arama faaliyetlerine Ankara'dan gelen AFAD, AKUT ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri de katıldı.

Sualtı kamerası ve botlarla arama çalışmaları yapıldı. AKUT, termal kameralı drone ile bölgede havadan arama çalışmalarına destek verdi. Baraj kıyılarında ve bölgede kadavra köpekleri ile de arama çalışmaları yapılacağı bildirildi.