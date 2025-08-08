×
Kayıp işinsanı gemi kurbanı mı

Kayıp işinsanı gemi kurbanı mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 07:00

Marmara’da teknesi parçalanmış halde bulunan kayıp işinsanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ederken, bölgeden geçiş yapan bir yük gemisinin kaptanı Yalova’da gözaltına alındı. ‘Taksirle ölüme neden olmakla’ suçlanan kaptan C.T., yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

İşinsanı Halit Yukay (43) Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos’ta saat 15.10’da kendisine ait ‘Graywolf’ isimli tekneyle denize açılmıştı. Graywolf ertesi gün parçalanmış halde bulunmuştu. Yukay’ı arama çalışmaları 3’üncü günde dün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Yukay’ın izine rastlanmadı.

Soruşturma kapsamında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova’da gözaltına alınan, ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.T., ifadesinde, “Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim. İki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Benim önümde de 2-3 gemi vardı. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık, duyardık sesi” dedi. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

