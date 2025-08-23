KayÄ±p iÅŸ insanÄ± Halit Yukay'a ait olduÄŸu sanÄ±lan cansÄ±z beden, 68 metre derinlikte bulundu

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸ insanÄ± Halit Yukay, 4 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaadaâ€™ya gitmek Ã¼zere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize aÃ§Ä±ldÄ±. AynÄ± gÃ¼n kendisinden haber alÄ±namayan Yukay'Ä±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine Sahil GÃ¼venlik ekipleri harekete geÃ§ti. Ekipler arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±rken, 5 AÄŸustos'ta saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda BalÄ±kesirâ€™in Erdek ilÃ§esi KapÄ±daÄŸ YarÄ±madasÄ± TurankÃ¶y aÃ§Ä±klarÄ±nda seyir halinde olan ticari gemiden deniz yÃ¼zeyinde yarÄ± batÄ±k durumda tekne parÃ§alarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±.

PARÃ‡ALANMIÅž HALDE BULUNDU

Sahil GÃ¼venlik GÃ¼ney Marmara Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± 1 helikopter, 1 dalÄ±ÅŸ timi ve 7 yÃ¼zer unsurla arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. YarÄ± batÄ±k tekneye dalÄ±ÅŸ timi de dalÄ±ÅŸ yaptÄ± ancak aramalardan sonuÃ§ alÄ±namadÄ±. Ekiplerin incelemesinde; parÃ§alanmÄ±ÅŸ teknenin motor seri numarasÄ±nÄ±n, Halit Yukayâ€™Ä±n teknesiyle eÅŸleÅŸtiÄŸi belirlendi. Sahil GÃ¼venlik GÃ¼ney Marmara Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerinin dalÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi teknenin su altÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde parÃ§alandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

SAVCILIK SORUÅžTURMA BAÅžLATTI

Yalova'nÄ±n AltÄ±nova ilÃ§esinde yat tersanesi ve ÅŸirketi bulunan, mÃ¼hendis ve baÅŸ tasarÄ±mcÄ± olarak yat Ã¼retimi yapan Yukay'Ä±n, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiÄŸi anlar da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde; Halit Yukay'Ä±n teknesiyle limandan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, olaya iliÅŸkin Marmara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ekinlik AdasÄ±'na Ã§ekilip vinÃ§le karaya Ã§Ä±karÄ±lan parÃ§alanmÄ±ÅŸ 'Graywolf' isimli teknede, kazanÄ±n nedeninin belirlenmesine yÃ¶nelik bilirkiÅŸi incelemesi baÅŸlatÄ±ldÄ±.

KARAYA VURMUÅž PARÃ‡ALAR BULUNDU

Bursa Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã‡anakkale Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Samsun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± kurbaÄŸa adamlarÄ±n, arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 6'ncÄ± gÃ¼nÃ¼nde, PaÅŸalimanÄ± AdasÄ±'nÄ±n kuzeyinde kayalÄ±klara vurmuÅŸ halde bulduÄŸu ve Yukay'Ä±n teknesi 'Graywolf'a ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen parÃ§alar da bilirkiÅŸi incelemesine gÃ¶nderildi.

YÃœK GEMÄ°SÄ° KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay'Ä±n parÃ§alanmÄ±ÅŸ teknesine Ã§arptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ve 'Taksirle Ã¶lÃ¼me neden olma' suÃ§lamasÄ±yla Yalova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p yurt dÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan 'Arel 7' isimli kuru yÃ¼k gemisinin kaptanÄ± C.T. (61), Yalova Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n itirazÄ± sonrasÄ± Ä°stanbul'da yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p, tutuklandÄ±.

GEMÄ°NÄ°N Ã–NÃœNDE SÃœRTME Ä°ZLERÄ°

Halit Yukay'Ä±n parÃ§alanmÄ±ÅŸ yatÄ±na Ã§arptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len geminin radar hareketleri ortaya Ã§Ä±karken, Sahil GÃ¼venlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yÃ¼k gemisinin Ã¶n tarafÄ±nda sÃ¼rtme izleri olduÄŸu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lgedeki gemi trafiÄŸi ile 'Arel 7'nin rotasÄ±nÄ± mercek altÄ±na alÄ±rken, gemideki sÃ¼rtme izlerini gÃ¶steren 2 fotoÄŸraf karesi de soruÅŸturma dosyasÄ±na girdi. Kazadan 1 gÃ¼n Ã¶nce 3 AÄŸustos'ta Ã‡anakkale'de Ã§ekilen fotoÄŸrafta geminin Ã¶nÃ¼nde herhangi bir iz gÃ¶rÃ¼lmezken, kazadan 1 gÃ¼n sonra 5 AÄŸustos'ta geminin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°zmit'te Ã§ekilen fotoÄŸrafta, 'Arel 7â€™nin Ã¶nÃ¼ndeki belirgin iz ve darbe dikkat Ã§ekti.

BAÅž KISMINDAKÄ° Ä°ZLERÄ° KONTROL ETMÄ°ÅžLER

Yukay'Ä±n teknesine Ã§arptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yÃ¼k gemisinin Ä°zmit limanÄ±na geldiÄŸi anlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde; 5 AÄŸustos'ta saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda limana yanaÅŸan 'Arel 7â€™nin kaptanÄ± C.T. ile yanÄ±ndaki mÃ¼rettebatÄ±n saat 04.17â€™de gemiden inip, baÅŸ kÄ±smÄ±na gelerek gemiye baktÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan iskele baÅŸ tarafta durup, tekrar gemiye baktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ã–nÃ¼nde belirgin sÃ¼rtme izleri olduÄŸu belirlenen geminin fotoÄŸraflarÄ±yla birlikte, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de soruÅŸturma dosyasÄ±na girdi.

'BÄ°R SARSINTI HÄ°SSETTÄ°M, ANLAM VEREMEDÄ°M'

92 metre boyunda, 11 metre geniÅŸliÄŸindeki geminin Ã¶n tarafÄ±ndaki Ã§iziklerin nasÄ±l meydana geldiÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, tutuklanan kaptan C.T., Yalova'daki mahkemede verdiÄŸi ifadesinde, seyir sÄ±rasÄ±nda bir sarsÄ±ntÄ± hissettiÄŸini belirterek, "Marmara AdasÄ±'nÄ± geÃ§miÅŸtik. Bir sarsÄ±ntÄ± hissettim, anlam veremedim, baktÄ±m Ã¶nÃ¼me saÄŸÄ±mda ve solumda iki parÃ§a vardÄ±. Tahta parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼m. OrtasÄ±ndan geÃ§tim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle dÃ¶ndÃ¼m. Ä°Ã§im rahat etmediÄŸi iÃ§in. O sÄ±rada can simidi gÃ¶rdÃ¼m. SaÄŸÄ±mda ve solumda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m tahta parÃ§alarÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu anlamadÄ±m. Benimle ilgili bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca yoluma devam ettim" demiÅŸti.

Ã‡ALIÅžMALAR Ã‡ANAKKALE TARAFINDA

Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Sahil GÃ¼venlik GÃ¼ney Marmara Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Yalova Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Samsun Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n 10'uncu gÃ¼nÃ¼nde Yukay'Ä±n teknesinin koltuÄŸunun bulunduÄŸu Ã‡anakkaleâ€™nin Karabiga beldesi kÄ±yÄ±larÄ±nda Sahil GÃ¼venlik ekiplerince Ã§alÄ±ÅŸmalar yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, deniz polisi de BalÄ±kesir'in Erdek ilÃ§esi PaÅŸalimanÄ± ve Koyun AdasÄ± bÃ¶lgesinde kÄ±yÄ± kenar taramasÄ± yapÄ±yor.

CÄ°HAZLARLA DENÄ°Z TABANI TARANIYOR

Bu sabah Kestanelik LimanÄ±'ndan 42 metrelik balÄ±kÃ§Ä± teknesiyle aÃ§Ä±lan deniz polisi de Ä°zmir Emniyeti'nden bÃ¶lgeye getirilen ROV ve sonar cihazÄ± ile kazanÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede, deniz tabanÄ±nda arama baÅŸlattÄ±. Ã–te yandan Yukay'Ä±n oyuncu arkadaÅŸÄ± KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla 4 bÃ¶lgeyi iÅŸaret etti. BalÄ±kesir'in Erdek ilÃ§esi kÄ±yÄ±larÄ± ile PaÅŸalimanÄ±, AvÅŸa ve Ekinlik adalarÄ± ile Ã‡anakkale kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± iÅŸaretlediÄŸi haritayÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan TatlÄ±tuÄŸ, "Dostum Halit Yukay'Ä± hem kaza alanÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede hem de haritada belirtilen alanlarda var gÃ¼cÃ¼ ve tÃ¼m imkanlarÄ± ile kararlÄ±lÄ±kla aramalara devam eden Sahil GÃ¼venlik, Deniz Polisi, KÄ±yÄ± Emniyeti, profesyonel drone ekiplerine sonsuz teÅŸekkÃ¼r ederiz" dedi.

CANSIZ BEDENÄ° 68 METRE DERÄ°NLÄ°KTE BULUNDU

Ä°ÅŸ insanÄ± Halit Yukay'Ä± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 19'uncu gÃ¼nÃ¼nde cansÄ±z bedeni kazanÄ±n olduÄŸu bÃ¶lge olarak deÄŸerlendirilen bÃ¶lgeden 68 metre derinlikte bulundu. Cenazenin yeni yanal tarama cihazÄ±yla tespit edilirken, ROV cihazÄ±yla da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler teyit edildi. Ã‡anakkale, Samsun, Yalova ve Ä°zmirâ€™den gelen kurbaÄŸa adamlar, Halit Yukayâ€™Ä±n cansÄ±z bedenini Ã§Ä±karmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.