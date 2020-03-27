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İHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 12:33,Son Güncelleme:/

Kayıp iki kız arkadaştan 3 gündür haber alınamıyor

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Kayıp iki kız arkadaştan 3 gündür haber alınamıyor
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Antalya’nın Kepez ilçesinde 24 Mart Salı günü kaybolan iki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor. Kızların SİM kartlarını çıkarttıkları için sinyallerinin alınamadığını söyleyen 17 yaşındaki genç kızın annesi, "Çok perişanım. O kadar tükendim ki. Hiçbir şekilde ona kızmayacağım. Sadece 'Anneciğim ben şuradayım' diyerek adres versin" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Esmanur Öztürk (17) 23 Mart Pazartesi günü arkadaşı Ayşenur Dinç'in (15) evinde kalmak için annesi Kezban Öztürk'ten izin aldı. Bir gece beraber kalan iki kız arkadaş, 24 Mart Salı günü de Esmanur'un ailesinin evinde kalmak için evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

Kızların kaybolduğundan 25 Mart Çarşamba günü haberlerinin olduğunu ifade eden Kezban Öztürk, "Salı gününden bu yana kayıplar. Ayşenur ailesine 'Esmalarda kalıyoruz' demiş. Çarşamba günü haberim oldu. Ayşenur'un annesini aradım, 'Dün sizde değiller miydi?' diye sordum ve ondan sonra anladım. Ayşenur'un komşusu görmüş. Kızlar, Salı günü gri bir arabaya binip gitmişler. Ben kızıma Çarşamba günü ulaştım. 'Neredesiniz?' diye sordum. 'Biz kaçtık, bulamazsınız. Polise gitme' diyerek bana bir sürü şey söyledi. Telefonu da kapattı. Polis ekipleri, kızların SIM kartını çıkardığını ve sinyal alınamadığını söyledi. Kızların kafası buna çalışmaz. İhtimalle yanlarında biri var" dedi.

Kızının bir an önce eve gelmesini isteyen anne Öztürk, "Çok perişanım. O kadar tükendim ki. Hiçbir şekilde ona kızmayacağım. Sadece 'Anneciğim ben şuradayım' diyerek adres versin. Ağabeyiyle birlikte çok merak ediyoruz. Biz 3 kişilik bir aileyiz" dedi.

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