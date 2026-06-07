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Kayıp ihbarı yapılan 5 yaşındaki Menesa, ölü bulundu

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#Menesa Özel#Diyarbakır#Bağlar
Kayıp ihbarı yapılan 5 yaşındaki Menesa, ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 12:42

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan Menesa Özel (5), evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

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Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi’nde oturan Özel ailesi, dün akşam saatlerinde çocukları Menesa’nın evde olmadığını fark edince kendi imkanlarıyla arama yaptı. Aile bir sonuç alamayınca Bağlar Jandarma Karakolu’na kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı.

Kayıp ihbarı yapılan 5 yaşındaki Menesa, ölü bulundu

Menesa Özel, havuzda hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde Özel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Özel’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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Kayıp ihbarı yapılan 5 yaşındaki Menesa, ölü bulundu

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Otopsi işlemlerinin ardından Menesa Özel’in cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayıp ihbarı yapılan 5 yaşındaki Menesa, ölü bulundu

 

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#Menesa Özel#Diyarbakır#Bağlar

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