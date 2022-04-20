Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp hemşire Muhammet Arslan'dan acı haber! Ailesi Müge Anlı'nın programında yardım çağrısı yapmıştı, dolabına not bırakmış

#İstanbul#Sultangazi#Hemşire

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda yapılan aramalarda 6 gün önce kaybolan erkek hemşire Muhammet Arslan'ın cesedi bulundu. Ailesinin Müge Anlı'nın programına çıkıp bulunması için yardım istediği Muhammet'in kaybolduğu gün çalıştığı hastanedeki dolabına bir not bıraktığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Sultangazi'de geçen Cuma gününden beri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammet Aslan'dan (27) haber alınamıyordu. Kayıp Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri kent ormanında harekete geçti. Alibeyköy Barajı'nda da arama yapıldı. Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet, Sualtı ekiplerinin yanı sıra eğitimli köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı.

Ormanlık alanda ve Alibeyköy Barajı'nda devam eden arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek verdi. Aramalar sonucu Muhammet Aslan'n cansız bedeni bulundu. Aslan'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kayıp hemşire Muhammet Arslandan acı haber Ailesi Müge Anlının programında yardım çağrısı yapmıştı, dolabına not bırakmış

Haberin Devamı

HASTANEDEKİ DOLABINA NOT BIRAKMIŞ

Kaybolduktan sonra Müge Anlı'nın televizyondaki programına çıkan ailesi, Muhammed Arslan'ın bulunması için yardım istemişti. Muhammet Arslan'ın kaybolduğu gün çalıştığı hastanedeki dolabına bir not yazdığı ortaya çıktı. Müge Anlı, notla ilgili programında "Giderken hastanedeki dolabına bir not bırakmış. Bir veda notu gibi... 'Dostlarım beni hatırlasın' diye..." ifadelerini kullandı. 

Kayıp hemşire Muhammet Arslandan acı haber Ailesi Müge Anlının programında yardım çağrısı yapmıştı, dolabına not bırakmış

Gözden Kaçmasın

Sultangazide kayıp erkek hemşire Muhammet Arslan aranıyorSultangazi'de kayıp erkek hemşire Muhammet Arslan aranıyorHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sultangazi#Hemşire

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid
Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın

BAKMADAN GEÇME!

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid
Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın