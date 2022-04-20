Kayıp hemşire Muhammet Arslan'dan acı haber! Ailesi Müge Anlı'nın programında yardım çağrısı yapmıştı, dolabına not bırakmış

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Sultangazi'de geçen Cuma gününden beri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammet Aslan'dan (27) haber alınamıyordu. Kayıp Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri kent ormanında harekete geçti. Alibeyköy Barajı'nda da arama yapıldı. Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet, Sualtı ekiplerinin yanı sıra eğitimli köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı.

Ormanlık alanda ve Alibeyköy Barajı'nda devam eden arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek verdi. Aramalar sonucu Muhammet Aslan'n cansız bedeni bulundu. Aslan'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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HASTANEDEKİ DOLABINA NOT BIRAKMIŞ

Kaybolduktan sonra Müge Anlı'nın televizyondaki programına çıkan ailesi, Muhammed Arslan'ın bulunması için yardım istemişti. Muhammet Arslan'ın kaybolduğu gün çalıştığı hastanedeki dolabına bir not yazdığı ortaya çıktı. Müge Anlı, notla ilgili programında "Giderken hastanedeki dolabına bir not bırakmış. Bir veda notu gibi... 'Dostlarım beni hatırlasın' diye..." ifadelerini kullandı.