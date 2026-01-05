Kayıp Gülistan’ın ablası: Bu acıya ne dağ ne taş dayanır

Haberin Devamı

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.



ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal A., 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı.

MİNİBÜSTEN NEREDE İNDİĞİ BELLİ DEĞİL

Yol güzergahındaki KGYS kameralarında yapılan incelemelerde, Gülistan Doku’nun 5 Ocak'ta öğle saatlerinde valiliğin yanındaki bir kafenin bahçesinde eski erkek arkadaşı Zeinal A. ile görüştüğü, daha sonra da yolun karşısına geçip şehir içi minibüse bindiği görüldü. Dosyaya giren görüntülerde, Gülistan Doku'nun kafenin önüne nereden geldiği yer almadı. Ayrıca minibüse bindikten sonra nerede indiği de tespit edilemedi. Ayrıca, Doku’nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk Viyadüğü’nü yakından gören Munzur Üniversitesi’ne ait kameranın da bozuk olduğu belirtildiği için incelenemedi. Yine viyadüğü gören uzak bir kameranın 3,5 saatlik net olmayan görüntüsü de Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi ancak görüntüler netleştirilemedi. Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gece eski erkek arkadaşı Zeinal A.’nın evine girerken KGYS kameralarınca görüntülendiği, ancak ertesi gün ise kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görülmediği tutanaklara yansıdı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı. Soruşturmayı baştan ele alan Cansu’nun talimatıyla özel ekip kuruldu. Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri PTS kayıtları toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi. Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal A. ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından incelemeye alındı. Dosyadaki gizlilik kararının ise devam ettiği öğrenildi.

‘BU ACIYA NE DAĞ NE TAŞ DAYANIR’

Savcılığın Doku’nun akıbeti için bazı bilirkişi raporlarını beklediği öğrenilirken, Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen annesi Bedriye, babası Halit ve ablası Aygül Doku, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Abla Aygül Doku, kardeşi Gülistan’ın kayboluşunun 6’ncı yılına girdiklerini belirterek “Gülistan’ın kaybedilişinin bugün tam 6’ncı yılı. Yeni yılın da üzerinden 5 gün geçti. 6 yıldır yeni yılda herkes huzur, sağlık, mutluluk diliyor. Biz, çok üzülerek söylüyorum, biz Gülistan'ın bir avuç toprağını diliyoruz. Biz sadece Gülistan'ın, sabahları uyandıramaya kıyamadığımız kızımızın mezar taşını diliyoruz. 2026'nın bizim için, Gülistan için, ülkemiz için adalet yılı olmasını diliyoruz. 6 yıldır biz kar, kış, mevsimleri şaşırdık. Gülistan'dan bir umut diye bir adalet yolculuğuna çıktık. Çok zorlu bir yolculuk bu. Bu acıya ne dağ dayanıyor ne taş dayanıyor ne demir dayanıyor. Artık kızımız bulunsun da katilleri de geçtik. Kızımızın bir avuç toprağına hasret bırakıldık. 6 yıldır sanal medyada ve bu sokaklarda adalet aramak zorunda bırakıldık” dedi.

Dosyanın çözülmesini isteyen Doku, “Gülistan, valilik önünde yani Tunceli'nin en güvenli denilen noktasında kaybedildi. Bugün dosyada gelinen aşamada başsavcımız Ebru Cansu çok yoğun bir çalışma yapmaktadır, çok yoğun bir emek vermektedir. Kendisine aile olarak sonsuz teşekkür ederiz” diyerek yetkililerden yardım istedi.

ANNE VE ABLASI FENALAŞTI

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, savcılıkla yapılan görüşmenin ardından kızlarının uzun süre arandığı Sarı Saltuk Viyadüğü’ne gitti. Anne Bedriye Doku, köprü üzerinde gözyaşlarına hakim olamayarak, köprüden atlamak istedi. Anne Doku’ya çevredekiler müdahale ederken, Doku’nun ablası Aygül de fenalaştı. Çevredekiler anne ve kızını sakinleştirmeye çalıştı.

‘DAYANACAK GÜCÜM KALMADI’

Anne Doku, yardım çağrısında bulunarak, “Artık dayanacak gücüm kalmadı. Lütfen bize yardım edin. Bizim çığlığımızı artık duyun. Aylarca kızımız bu suda dediler, biz işe gelir gibi her gün bu köprünün başına geldik. Kızım beni aradı, bana ayakkabı, yeğenlerine toka hediye almıştı. Diyarbakır’a gelecekti. Kızım intihar etmedi, bizi kandırdılar. Dağa taşa soruyorum, ‘Gülistan neredesin’ diye. Seni nereye gömdüler” dedi. (DHA)