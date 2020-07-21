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Gündem
Mehmet Mucahit CEYLAN / Nurettin FİDANCAN / DHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak

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Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Ocak’tan beri kayıp olan Gülistan Doku’nun bulunması için telefonunun en son sinyal verdiği Uzunçayır Baraj Gölü’nün boşaltılacağını söyledi.

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan’ın cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan’ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Gülistan için, Uzunçayır Baraj Gölü ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde ekiplerin su yüzeyinde ve kıyı kesimlerinde botla arama çalışmaları sürürken, 6 Temmuz günü sualtı arama çalışmaları sonlandırıldı.

Gülistan’dan gelecek haberi bekleyen Doku Ailesi’ni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’ya davet ederek görüşme yaptı. Yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Gülistan’ın ablası Aygül Doku, “Bakan Soylu bize, barajdaki Dinar Köprüsü’nün bütün çevresinin bulunduğu kısmın kurutulacağını ve aşağıya kadar 2.5 kilometre daha suyun çekileceğini söyledi. Zaten dalgıçların dediğine göre Gülistan oralardaysa, bu belirlenen ve suyun boşaltılacağı alanda olması lazım. Pazartesiden itibaren başlayacak çalışmalar 15 gün sürecek” dedi.

YURTDIŞI YASAĞI KONULDU

Doku, Bakan Soylu’nun, Gülistan’ın arkadaşı Rus uyruklu Zaynal A. için yurtdışı yasağı konulduğunu söylediğini de söyledi. Kardeşinin kaybolmasında sorumlu olduğu iddiasıyla gündeme gelen Zaynal A.’nın bir süre önce Rusya’ya gittiğini, Bakan Soylu’nun kendisini telefonla arayarak Türkiye’ye gelmesini sağladığını anlattı.

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