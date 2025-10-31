×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gülistan Doku soruşturmasında son durum! Özel ekip, 700 saatlik görüntüyü saniye saniye izliyor

Güncelleme Tarihi:

#Gülistan Doku#Tunceli#Kayıp
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 11:11

Tunceli’de, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait ek 700 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi. Görüntüler savcılık tarafından oluşturulan özel ekiple, saniye saniye izlenip, Doku’nun akıbetine dair bir iz aranıyor.

Haberin Devamı

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Doku'nun ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirtildi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar, ROW ile radar cihazı ve çok sayıda su üstü ekibiyle aylarca çalışma yürütüldü. Doku’ya ait hiç bir ize rastlanılamayınca da çalışmalar sonlandırıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında son durum Özel ekip, 700 saatlik görüntüyü saniye saniye izliyor

Haberin Devamı

MİNİBÜSTEN NEREDE İNDİĞİ BELLİ DEĞİL

Yol güzergahındaki KGYS kameralarında yapılan incelemelerde, Gülistan Doku’nun 5 Ocak'ta öğle saatlerinde Valiliğin yanındaki bir kafenin bahçesinde eski erkek arkadaşı Z.A. ile görüştüğü daha sonra da yolun karşısına geçip şehir içi minibüse bindiği görüldü. Dosyaya giren görüntülerde, Gülistan Doku'nun kafenin önüne nereden geldiği yer almadı ve minibüse bindikten sonra nerede indiği tespit edilemedi.

Gülistan Doku soruşturmasında son durum Özel ekip, 700 saatlik görüntüyü saniye saniye izliyor

Ayrıca, Doku’nun telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sarı Saltuk Viyadüğü’nü yakından gören Munzur Üniversitesi’ne ait kameranın da bozuk olduğu belirtildiği için incelenemedi. Yine viyadüğü gören uzak bir kameranın 3,5 saatlik net olmayan görüntüsü de Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi fakat görüntüler netleştirilemedi. Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gece eski erkek arkadaşı Z.A.’nın evine girerken KGYS’de görüntülendiği, ancak ertesi gün ise kameraların açısının değişmesi nedeniyle evin kapısının görülmediği tutanaklara yansıdı. Soruşturmada Z.A. gözaltına alınıp, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında son durum Özel ekip, 700 saatlik görüntüyü saniye saniye izliyor

ÖZEL EKİP

Haberin Devamı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla baştan ele alınan dosya için özel ekip kuruldu. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri, PTS kayıtları toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.

Gülistan Doku soruşturmasında son durum Özel ekip, 700 saatlik görüntüyü saniye saniye izliyor

Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Z.A. ile görüşmek için geldiği kafeye nereden geldiğinin de ortaya çıktığı görüntüler, Başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek, Gülistan’ın akıbeti araştırılıyor.

Haberin Devamı

Öte yandan dosyanın gizlilik kararının devam ettiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERGülistan Dokunun telefon sinyalinin alındığı viyadüğün görüntüleri kriminaldeGülistan Doku'nun telefon sinyalinin alındığı viyadüğün görüntüleri kriminaldeHaberi görüntüle
İLGİLİ HABERGülistan için özel ekip kuruldu... Dosya yeniden açıldıGülistan için özel ekip kuruldu... Dosya yeniden açıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gülistan Doku#Tunceli#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!