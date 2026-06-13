Kayıp gencin cansız bedenini çıkarırken facia yaşandı… AFAD botu akıntıya kapıldı: 1 personel öldü, 3 personel kurtarıldı

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Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yolkıyı köyünde yaşayan Volkan Civelekoğlu, önceki gün eve dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin çalışmalarında Civelekoğlu’na ait kıyafet ve bazı eşyalar, Fırtına Deresi'nin kıyısında bulundu. Bunun üzerine AFAD ekipleri derede arama-kurtarma çalışması başlattı.

4 AFAD PERSONELİNDEN 3'Ü KURTARILDI

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Çalışmaların 2’nci gününde derede, kayıp Civelekoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Civelekoğlu’nun cansız bedenin sudan çıkarıldığı sırada AFAD ekibini taşıyan bot, debisi yükselen derede akıntıyla birlikte devrildi. Bottan suya düşüp, akıntıya kapılan 4 AFAD personelinden 3'ü, diğer ekipler tarafından kurtarıldı. 1 AFAD personelinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 3 AFAD personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sudan çıkarılan Civelekoğlu ve ismi henüz öğrenilemeyen AFAD personelinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp Volkan Civelek’i cansız bedenini dereden çıkarırken botun devrilmesi sonucu 1 AFAD personelinin hayatını kaybettiği, 4 personelin ise kurtarıldığı olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; bir ekibin kıyıdan, diğer ekibin ise bottan yürüttüğü çalışmalar sırasında botun alabora olarak personellerin akıntıya kapıldığı anlar yer aldı.