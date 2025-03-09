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Kayıp gencin cansız bedeni başka bir ilde bulunmuştu: 14 kişi gözaltına alındı

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#Bismil#Diyarbakır#Batman
Kayıp gencin cansız bedeni başka bir ilde bulunmuştu: 14 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 17:30

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan gencin Batman'da cansız bedeninin bulunmasına ilişkin 1'i kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Bismil'in kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan ve kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen arama çalışmaları sonucu dün Suçeken Mahallesi mevkisinde cansız bedenine ulaşılan Mehmet Yüksel'in (24) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerince C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T.(32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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#Bismil#Diyarbakır#Batman

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