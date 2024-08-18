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Kayıp genç, yaşadığı yere 500 metre mesafede ölü bulundu

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#Mehmet Can Buz#Hatay#Defne
Kayıp genç, yaşadığı yere 500 metre mesafede ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 09:26

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Can Buz'un cansız bedeni, yaşadığı konteyner kentin 500 metre yakınındaki terk edilmiş binada bulundu.

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Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan Mehmet Can Buz, geçtiğimiz gün Çarşamba günü hava almak için konteynerden ayrıldı. Elektrik ve elektronik mezunu olan 31 yaşındaki Buz, ailesinin aramalarına cevap vermeyerek kayıplara karışmıştı. Depremden sonra depresyon ve şizofreni teşhisi konulan genç adam, ailesinin sokak sokak aramasına rağmen bulunamadı.

Kayıp genç, yaşadığı yere 500 metre mesafede ölü bulundu

Buz'un cansız bedeni 5'inci gününde sabah saatlerinde yaşadıkları konteyner kente 500 metre mesafedeki terk edilmiş apartmanda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası ailesi şahsın kayıp olan Mehmet Can olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için morga sevk edildi. Buz'un kesin ölüm nedeni polis ekiplerinin olayla yürüttükleri soruşturma neticesinde netleşecek.

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Kayıp genç, yaşadığı yere 500 metre mesafede ölü bulundu

“BABA EVE ÇOK YAKINIM VE EVE GİDİYORUM”

Evladından acı haberi almadan önce açıklamalarda bulunan Mehmet Can Buz'un babası Cihan Buz, “Oğlum çok iyi okumuş, kültürlü ve üniversite bitirmiş elektronik mühendisiydi. Bu depremden sonra herkeste etkili olan psikolojik bir durumdan dolayı unutkanlığı ve stresi çoğaldı. Tedavi görüyordu. En son bir haftaya kadar hastaneye götürüp getiriyordum. Tedavisi iyi gidiyordu ama en son çarşamba saat 5.30'dan sonra bir daha kendisinden haber alamadım.

Kayıp genç, yaşadığı yere 500 metre mesafede ölü bulundu

Bana çıkıp bir dolaşacağım ve biraz yürüyeceğim dedi. Ondan sonra eve de geri dönmedi. En son kendisiyle Çarşamba öğleden sonra konuşmuştum. Baba, eve çok yakınım ve eve gidiyorum dedi. O saatten sonra telefonlara cevap vermedi. Kendine de zarar verebilir ve çevredekilerine de zarar verebilir. Çünkü kaç gündür ilacını almıyor” ifadelerini kullandı.

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Kayıp genç, yaşadığı yere 500 metre mesafede ölü bulundu

Kayıp genç, yaşadığı yere 500 metre mesafede ölü bulundu

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#Mehmet Can Buz#Hatay#Defne

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