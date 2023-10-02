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Kayıp genç dönercide çalışırken bulundu, anlattıkları şaşkına çevirdi... 'Dolandırıcılara kaptırdığım para için çalışmaya başladım'

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#Gökhan Özer#Diyarbakır#Antalya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 11:01

Antalya'dan Diyarbakır'a sınava girmek için gelen ve yakınlarından topladığı paraları R.K.'nin hesabına aktardıktan sonra, ortadan kaybolan Gökhan Özer (18), DHA'nın haberinin ardından yapılan ihbarla bulundu. Özer, ifadesinde, yatırım için sosyal medyada gördüğü ilana başvurduğunu ancak vazgeçtiğini belirterek, "Hesabı açmazsam hacizle karşı karşıya kalacağımı ve 15 bin TL karşılığında haczi iptal edebileceğimi söylediler. Ben de korktum. Akrabalarımdan para topladım, onların hesabına aktardım. Parayı yerine koymak için dönercide iş buldum" dedi.

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Antalya'nın Kepez ilçesinde ailesiyle yaşayan Gökhan Özer, 21 Eylül'de, bir sonraki gün yapılacak lise sorumluluk sınavlarına girmek için memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine geldi. Babaannesinde kalan Özer, cuma günü sınava girdi. Pazartesi bir sınavı daha olan Gökhan Özer, pazar günü evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, Özer'e ulaşamayınca polise haber verdi.

Kayıp genç dönercide çalışırken bulundu, anlattıkları şaşkına çevirdi... Dolandırıcılara kaptırdığım para için çalışmaya başladım

Gökhan Özer'in, bazı yakınlarına IBAN gönderip para istediği ve gelen paraların da R.K. adlı birinin hesabına aktarıldığı tespit edildi. Özer, DHA'nın haberinin ardından, kendisini Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki dönercide çalışırken gören kişinin, polise ihbarıyla bulundu. Dönerciye giden ekipler, Özer'i, ifadesini almak için emniyete götürdü.

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Kayıp genç dönercide çalışırken bulundu, anlattıkları şaşkına çevirdi... Dolandırıcılara kaptırdığım para için çalışmaya başladım

'HACİZ TEHDİDİYLE 15 BİN LİRA İSTEDİLER'

Özer, ifadesinde, "Yatırım yapmaya karar verdim. Başvurumu yaptım ve birkaç gün sonra beni aradılar. Ben vazgeçtiğimi ve hesap açmak istemediğimi söyledim. Ancak onlar, hesabı açmazsam hacizle karşı karşıya kalacağımı ve 15 bin TL karşılığında haczi iptal edebileceğimi söylediler. Ben de korktum, akrabalarımdan para topladım ve onların hesabına aktardım. Babam, para topladığımı öğrendiğinde bana neden kendisinden istemediğimi sordu. Ben yine korktum ve Diyarbakır'a gitmeye karar verdim. Parayı yerine koymak için dönercide iş buldum. Sadece bu parayı kazanmak istemiştim" diye konuştu.

Kendisini dolandıranlardan şikayetçi olan Özer, ifadesinin ardından yakınlarına teslim edildi. 

Kayıp genç dönercide çalışırken bulundu, anlattıkları şaşkına çevirdi... Dolandırıcılara kaptırdığım para için çalışmaya başladım

 

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#Gökhan Özer#Diyarbakır#Antalya

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