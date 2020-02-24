MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi
GeriGündem Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 16:04,Son Güncelleme:/

Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi
Abone Olgoogle-news

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dün akşam kaybolan alzheimer hastası Faika K. (80), bugün boş arazide otururken bulundu.

Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan Faika K., dün akşam evinden çıkıp, kayboldu. Yakınları tarafından yapılan kayıp ihbarı üzerine, jandarma ve AFAD, arama-kurtarma çalışması başlattı. Komando timlerinin de katıldığı çalışmada drone ile iz takip köpeği de kullanıldı.

Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi

Arama çalışmaları kapsamında Faika K., bugün öğle saatlerinde, köye 2 kilometre uzaklıktaki boş arazide otururken bulundu. Geceyi geçirdiği arazide düştüğü belirlenen yaşlı kadına, bir asker montunu çıkartıp giydirilirken, bir asker de su içirdi. Yapılan kontroller sonucunda iyi olduğu belirlenen Faika K., yakınlarına teslim edildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle