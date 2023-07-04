Kayıp Evgeniva'nın denizde cansız bedeni bulundu

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İstanbul'dan Çanakkale'ye tatil yapmak için geldiği öğrenilen Evgeniva Timoshenko, dün öğle saatlerinde yüzmek için plaja gitti. Bir süre sonra Timoshenko'dan haber alamayan yakınları Kepez Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Timoshenko'yu denize girdiği bölgede aramaya başladı. Yapılan çalışmalara Timoshenko'nun izine rastlanmadı. Bugün sabah ise merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında avlanan balıkçılar bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz halde olduğunu fark etti. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin incelemesi sonucu cansız bedenin Timoshenko'ya ait olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botuna alınan Timoshenko'nun cenazesi, karaya çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Timoshenko'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çanakkale Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)