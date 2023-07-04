×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp Evgeniva'nın denizde cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#ÇANAKKALE#Kayıp#İstanbul
Kayıp Evgenivanın denizde cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 12:55

Çanakkale’de ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Türkiye vatandaşlığı da bulunan Rus Evgeniva Timoshenko’nun (37) denizde cansız bedenine ulaşıldı.

Haberin Devamı

İstanbul'dan Çanakkale'ye tatil yapmak için geldiği öğrenilen Evgeniva Timoshenko, dün öğle saatlerinde yüzmek için plaja gitti. Bir süre sonra Timoshenko'dan haber alamayan yakınları Kepez Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Timoshenko'yu denize girdiği bölgede aramaya başladı. Yapılan çalışmalara Timoshenko'nun izine rastlanmadı. Bugün sabah ise merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında avlanan balıkçılar bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz halde olduğunu fark etti. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin incelemesi sonucu cansız bedenin Timoshenko'ya ait olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botuna alınan Timoshenko'nun cenazesi, karaya çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Timoshenko'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çanakkale Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÇANAKKALE#Kayıp#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme