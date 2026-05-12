Kayıp emlakçı ölü bulundu

#Bartın#112 Acil Çağrı Merkezi#Soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 19:47

Bartın'da emlak danışmanlığı yapan Hakan Aydın (35), evine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Bartın Irmağı kenarında ölü bulundu.

Bartın'da emlak danışmanlığı yapan Hakan Aydın’dan dün saat 14.00’ten sonra haber alamayan yakınları, endişe ederek bu sabah gitmiş olabileceği yerlere baktı. Gölbucağı Mahallesi’ndeki Milli Eğitim Lojmanları arkasından geçen Bartın Irmağı kenarına bakan yakınları Aydın’ı hareketsiz halde buldu.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cansız bedeni, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

