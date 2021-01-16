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HaberlerGündem HaberleriKayıp doktor Uğur Tolun’u, 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor
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Gündem
Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Kayıp doktor Uğur Tolun’u, 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun’u (51) arama çalışmaları, Kartepe'de, karla kaplı bölgelerde 100 kişilik ekipler sürüyor.

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, çarşamba günü Kartepe ilçesindeki evinden ayrıldı. Kamyoneti ile gezmeye çıkan Uğur Tolun’dan bir daha haber alınamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve İHH'nin karla kaplı dağlarda yaptığı tüm aramalara karşın Dr. Tolun'a ulaşılamadı. 

Bu sabah JAK, AFAD, AKUT ve İHH ekipleri, yaptıkları toplantının ardından yaklaşık 100 kişilik ekiple Maşukiye, Kuzuyayla, Derbent, Geyik Alanı, Uçurtma Tepesi ve Kartepe'nin en yüksek noktası olan antenler bölgesinde arama çalışması başlattı. Aramalar gün boyu bölgede devam edecek. 

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