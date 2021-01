Kayıp doktor Uğur Tolun 4 gündür aranıyor.. 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor

Başiskele ilçesindeki özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü evinden kamyonetiyle ayrıldı. Tolun'dan uzun bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

JAK, AFAD ve AKUT ekipleri, doktorun dağlık arazide kaybolmuş olması ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Ancak Tolun'a ait bir ize rastlanmadı. Kayıp doktoru arama çalışmaları 4’üncü gününde de devam ediyor.

JAK, AFAD, AKUT, UMKE ve diğer sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, kayıp doktorun gidebileceği muhtemel yerlere yoğunlaşarak çalışmalarını devam ettirdi. 169 kişiden oluşan ekipler 67 araç, 2 iş makinesi, 5 dağ motoru, 5 kar motoru, kirpi kurtarma aracı ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ: KONU HER YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLİYOR, TEMENNİMİZ EN KISA SÜREDE ULAŞMAK

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 13 Ocak tarihinde evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun’u(51) arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede çalışan arama birimleriyle yaptığı kısa bir toplantının ardından açıklama yapan Vali Yavuz, bölgedeki çalışmaların kayıp doktorun bulunana kadar devam edeceğini söyledi.

Olayı çok yönlü araştırdıklarını da belirten Vali Seddar Yavuz, “İhbarın yapıldığı andan itibaren devletimizin bütün birimleri bizim koordinasyonumuzda detaylı ve titiz bir çalışma yürütüyor. Arazi şartları ve hava şartlarının olumsuzluğunu da hep beraber görüyoruz. Dileğimiz, temennimiz kendisine en kısa sürede ulaşmak. Konu her yönüyle değerlendiriliyor, her yönüyle inceleniyor. Sağlık sorunlarının olduğunu da biliyoruz dolayısıyla bugün itibarıyla 218 personel, 70 araç, hava şartları müsait olduğunda dronlarımız, arama köpeklerimizle bölgenin tamamını tarıyoruz. Hem araziyi tarıyoruz hem de yerleşim birimlerini de tarıyoruz. Bu bölgede çok sayıda yerleşim bölgesi olması ve dağınık olması nedeniyle aracın bir yere park edilebilme ihtimalini de değerlendiriyoruz. Şu aşamada söyleyebileceğim bunlar. Titiz bir çalışma yapıldığını, özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da yakın ilgisiyle bütün emniyet, jandarma, AFAD, devletin tüm imkanları, birimlerimizle hepimiz sahadayız. Dileğimiz en kısa zamanda ulaşmak.” dedi.

'ULAŞINCAYA KADAR ARAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Bu dönemde gelecek olan her ihbarın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Vali Yavuz şunları söyledi:

“Burada önemli olan arama kurtarma ekiplerinin de can güvenliğini de dikkate almalıyız. Buna özen gösteriyoruz ama ulaşıncaya kadar arama kurtarma faaliyetlerimiz devam edecek. Arkadaşlarımızla sürekli görüşüyoruz, hava şartları bozduğunda ara veriyoruz. Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz. Olayı çok yönlü araştırıyoruz, sadece saha araştırması değil olayın diğer yönlerini de inceliyoruz. Özelikle söylemek istiyorum görgü ya da bilgi sahibi olabilir, böyle dönemlerde yapılacak olan ihbarlar da çok değerli ve kıymetlidir. Duyarlı vatandaşlarımızı da bu konuda bilgilendirmiş olalım. Bölgedeki her nokta, bize yardımcı olabilecek her şey değerlendiriliyor. Aklınıza gelebilecek her noktaya da bakıyoruz.”

DOKTORU ARAYAN EKİPLERİN SAYISI ARTIRILDI

Doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarının 4'üncü gününde arama kurtarma ekiplerinin sayısı artırıldı. Uğur Tolun'un gitmesi muhtemel çok sayıdaki nokta kontrol ediliyor. 218 personel bölge şartlarına uygun araçlarla arama yaparken, drone ile havadan da kontroller sürüyor. Ekipler aramalarında iz köpeklerini de kullanıyor. Kayıp doktorun bulunması için çalışmalara devam ediliyor.