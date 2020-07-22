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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

Kayıp Damla, Bursa’da bulundu! Sosyal medyadan video paylaştı

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Kayıp Damla, Bursa’da bulundu! Sosyal medyadan video paylaştı
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, geçen pazartesi günü evinden ayrılan Damla Horuz (17), sosyal medya üzerinden video paylaşarak ailesinden şiddet gördüğü için kaçmak zorunda kaldığı söyledi. Jandarma ve polisin çalışmasıyla Damla, Bursa’da bulunarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Damla Horuz’dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Damla Horuz’un bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışma yaparken, sosyal medyada da genç kızın bulunması için 'damlahoruzbulunsun' etiketi açıldı. Bu sırada Damla Horuz, sosyal medya üzerinden video paylaşarak ailesinden şiddet gördüğünü, bu yüzden evden ayrıldığını söyledi.

Horuz videoda, "Başkalarının yaydığı sahte şeylere inanmayın. Ben asla ailemle yaşamak istemiyorum. Bana çok kötü şeyler yaşattılar. Psikolojik baskı uyguladılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim. Bu yüzden kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Şimdi arkadaşımın evindeyim, güvendeyim. Lütfen sahte şeylere inanmayın." dedi.

GÜVENLİK VE MOBESE KAMERALARI İZLENDİ

Damla Horuz’un bu paylaşımına rağmen jandarma ve polis genç kızı bulabilmek için çalışmalarını sürdürdü. Damla Horuz’un geçtiği güzergahlardaki tüm güvenlik ve mobese kameraları takibe alındı. Yapılan teknik takip sonuç verdi ve genç kızın Bursa’ya gittiği tespit edildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışırken, genç kızın Bursa’da bulunduğu yer tespit edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız arkadaşının yanında kalan Damla Horuz’u kaldığı evden alarak emniyet müdürlüğüne getirdi.

Kayıp Damla, Bursa’da bulundu Sosyal medyadan video paylaştı

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