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Son dakika... 6 gündür kayıp olarak aranıyordu! 7 yaşındaki Cumali Timi'den acı haber geldi

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Cumali Timi#Kayıp Çocuk
Son dakika... 6 gündür kayıp olarak aranıyordu 7 yaşındaki Cumali Timiden acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 11:32

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakınındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cansız bedeni bulundu. Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Son dakika... 6 gündür kayıp olarak aranıyordu 7 yaşındaki Cumali Timiden acı haber geldi

İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi. Kanal ve çevresinde 162 personel ve 37 kara aracı arama çalışması yaptı.

Son dakika... 6 gündür kayıp olarak aranıyordu 7 yaşındaki Cumali Timiden acı haber geldi

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Polis, jandarma ve AFAD'a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri de botlarla kanal içerisinde Cumali'yi aradı. Havadan cayrokopter ve 2 dron da çalışmalara destek verdi.

Son dakika... 6 gündür kayıp olarak aranıyordu 7 yaşındaki Cumali Timiden acı haber geldi

KAHREDEN HABER GELDİ

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cansız bedeni bulundu. Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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#Adana#Cumali Timi#Kayıp Çocuk

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