Kayıp çocukların teslim adresleri

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Buna göre çocuklar Adana’da 13-18 Kız Çocuk Koruma İlk Kabul Birimi’ne, 0-18 Erkek Seyhan Çocuk Evleri Sitesi’ne, Adıyaman’da Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi’ne, Diyarbakır’da 7-12 Karma Çocuk Evleri Sitesi’ne, 13-18 Çocuk Koruma İlk Kabul Birimi’ne, Gaziantep’te Şahinbey Çocuk Destek Merkezi ile Gaziantep Çocuk Destek Merkezi’ne, Hatay’da Hatay Huzurevi Bahçesi’ne, Kahramanmaraş’ta Çocuk Koruma İlk Kabul Birimi’ne, Kilis’te, Malatya’da, Şanlıurfa’da, Osmaniye’de Çocuk Koruma İlk Kabul Birimi ile Çocuk Evleri Sitesi’ne teslim edilebilecekler. Bakanlık, diğer illerde depremden etkilenmiş buluntu, terk, refakatsiz çocukların Ankara, Mersin, İstanbul, Kayseri ve Yozgat’ta da il müdürlüklerine teslim edilebileceklerini duyurdu. Bakanlık yetkilileri deprem bölgesinde yıkılan sevgi evi ile engelli ve yaşlı bakım evi bulunmadığını da bildirdi.

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KORUYUCU AİLE OLACAKLAR

Bakanlık koruyucu aile olmak için yol haritasını da açıkladı: “Koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler.”