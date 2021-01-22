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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Kayıp çocuk, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu

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Kayıp çocuk, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu
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ELAZIĞ'ın Yazıkonak beldesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki Nurullah Yıldırım, 4 saatlik arama çalışması sonrası, jandarma ekiplerince 5 kilometre uzakta, soğuktan üşümüş ve bitkin olarak bulundu.

Kayıp çocuk, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu
Yazıkonak beldesinde yaşayan Nurullah Yıldırım'ın dün akşam saatlerinde kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Karla kaplı beldede iz takip köpekleri ve çok sayıda ekiple gerçekleştirilen 4 saatlik arama çalışmasında Yıldırım, beldeye 5 kilometre uzakta soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu. Jandarma personelinin montu giydirilen Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Oğullarına kavuşan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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