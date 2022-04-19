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Kayıp çocuk, evlerine 2 kilometre uzaklıktaki metruk evde bulundu

#Mersin#Erdemli#Kayıp Çocuk
Kayıp çocuk, evlerine 2 kilometre uzaklıktaki metruk evde bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal, evlerine 2 kilometre mesafede metruk evde sağ bulundu.

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İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkez Sokak'ta oturan Suriyeli Havva ve Hamit Bilal çiftçinin, sokakta oynayan kızları Nur, akşam eve gelmedi. Aile tüm aramalara karşın kızlarına ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine saat 21.30 sıralarında bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerine mahalleli de destek verdi. Biri kadavra, 3 arama köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, sabaha kadar sürdü.

Ekipler saat 09.30 sıralarında Nur Hamit Bal’ı evlerine 2 kilometre mesafede metruk bir binada buldu. Erdemli Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Nur, ailesine teslim edildi.

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#Mersin#Erdemli#Kayıp Çocuk

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