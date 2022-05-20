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Kayıp çocuk bir evin balkonunda uyurken bulundu

#Kahramanmaraş#Kayıp Çocuk#Onikişubat
Kayıp çocuk bir evin balkonunda uyurken bulundu

Kahramanmaraş’ta kaybolan 10 yaşındaki çocuk, bir evin balkonunda uyurken bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kümperli Mahallesi’nde 10 yaşındaki Ahmet Özbek’tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaybolan çocuğun yürüyerek başka yerlere gidebileceği ihtimali üzerine çevre mahallelere de bilgi verildi.

Ekiplerin yaklaşık 12 saatlik çalışması sonucunda çocuk bulundu. Çocuğun aynı mahalledeki başka bir evin balonunda uyuduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk ailesine teslim edildi.

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#Kahramanmaraş#Kayıp Çocuk#Onikişubat

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