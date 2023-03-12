Kayıp Büşra bulundu

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Sur ilçesinde yaşayan Büşra Nur Aygün sosyal medyadan Yakup K. ile tanışıp arkadaş oldu. Bir süre sonra Büşra Nur, Yakup K.’ye görüşmek istemediğini söyledi. Yakup K. ise 5 Mart günü saat 04.00’te Büşra Nur’u sokağa çağırdı. Evden çıkan Büşra Nur’dan bir daha haber alınamadı.



200 BİN LİRA TEKLİF ETTİLER



Şikâyetçi olan anne Gülsima Aygün, “Bize para teklif ediyorlar, kendi kızlarını vermek istiyorlar. 200 bin TL teklif ediyorlar. ‘Polisi devreden çıkarın, para karşılığında anlaşalım’ diyorlar. Benim kızım mal değil” dedi. Jandarma ekipleri, Büşra Nur’u Kayapınar ilçesindeki Yakup K.’nin ailesine ait evde buldu. Küçük kız, çocuk polisine teslim edilirken Yakup K. ve annesi G.K. gözaltına alındı.