Kayıp Büşra bebek soruşturması | 40 gündür hiçbir ize rastlanmadı

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Kayıp 11 aylık Büşra soruşturması 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Sivas’ın Divriği İlçesi Göndüren Köyün kırsalında hayvancılık yapan E. B’nin (25) yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra’nın kaybolduğu ihbarı ile başlamıştı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler veren ve sürekli ifade değiştiren anne, baba Y,B ve toplamda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

40 GÜNDÜR HİÇBİR İZ YOK

Kırsalda AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile birlikte aralıksız sürdürülen çalışmalar aradan geçen yaklaşık 40 güne rağmen sonuç vermedi. Büşra bebeğe canlı veya cansız ulaşılamadı.

Konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.