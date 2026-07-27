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Kayıp Bedriye’yi kocası katletmiş

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#İstanbul#Kağıthane#Polis
Kayıp Bedriye’yi kocası katletmiş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 07:00

İstanbul Kağıthane’de 21 Temmuz akşamı, 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay (27), iddiaya göre, eşi Volkan K. (30) ile yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı.

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Taksiye binen Karaçay’dan bir daha haber alınamadı. Kadının telefonuna da ulaşılamaması üzerine yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Bedriye Karaçay’ın izine Sarıyer’deki ormanlık alanda rastladı. Bölgede yapılan aramada genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Volkan K. ile ağabeyi Gökhan G. gözaltına alındı. Volkan K. hakkında poliste 4, Volkan K.'nin kız kardeşi Arzu G. (38) hakkında da 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

VAHŞİ KOCADAN KAYIP ‘OYUNU’

İddiaya göre Bedriye Karaçay, eşi Volkan K.’ye ayrılmak istediğini, çocuklarını tek başına büyüteceğini ve eşinin sürekli uyuşturucu kullanmasının çocuklarına kötü örnek olduğunu söyledi. Bunun üzerine evde tartışma çıktığı öne sürüldü. Volkan K., ifadesinde Bedriye Karaçay’ı evin salonunda boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Daha sonra balkondan aldığı bir iple cesedi battaniyeye sardığını, battaniyeyi baş, bel ve ayak kısmından bağladığını anlattı. Volkan K., daha sonra taksi çağırarak cesedi araca koyduğunu, ağabeyi Gökhan G.‘ye haber verdiğini ve ormanlık alana gittiklerini söyledi.

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Olayın ardından Volkan K. ile ağabeyi Gökhan G., Bedriye Karaçay’ın kaybolduğunu belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu.

 

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#İstanbul#Kağıthane#Polis

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