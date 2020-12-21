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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu

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Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için girdiği ırmakta kaybolan Hamdullah Bayram'ın (43) cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu
3 çocuk babası Hamdullah Bayram, geçen cumartesi günü, balık avlamak için Kulak Mahallesi'nden geçen Berdan Irmağı'na girdi. Ancak kısa süre sonra suda kayboldu. Sahil Güvenlik, su altı deniz polisi ve AFAD ekiplerinden oluşan 20 kişilik ekip, kayıp balıkçıyı aramak için çalışma başlattı.

Hamdullah Bayram'ın bugün, suya girdiği yerden yaklaşık 50 metre ileride cansız bedeni bulundu.

Ceset, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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