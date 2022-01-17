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Kayıp balıkçı için seferberlik: İz takip köpekleri de kullanılıyor

#Osman Arı#Balıkçı#Balıkesir
Kayıp balıkçı için seferberlik: İz takip köpekleri de kullanılıyor

Balıkesir'de avlanmak için Manyas Gölü’ne açılan balıkçı Osman Arı’yı (61) arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda ekiplerin yanı sıra iz takip ve arama köpekleri de ye alıyor. 

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Manyas ilçesi, kırsal Akçaova Mahallesi’nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan evli ve iki çocuk babası Osman Arı, dün saat 06.30 sıralarında otomobiliyle, teknesinin bulunduğu kırsal Hamamlı Mahallesi’ne gitti. Arı, burada teknesini alarak Manyas Gölü’ne açıldı. Arı’nın eve dönüş saati olan 11.00’de geri gelmemesinden şüphelenen eşi ve oğlunun durumu jandarmaya bildirmesi üzerine gölde arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin göl ve kıyıda başlattığı arama çalışmalarında Osman Arı’ya ait olduğu tespit edilen tekne, sazlıkların arasında çalışır halde bulundu. Arı’nın son olarak görüldüğü bölgede arama çalışmalarına dalgıç ekipleri de destek verirken, herhangi bir ize rastlanılmadı.

Kayıp balıkçı için seferberlik: İz takip köpekleri de kullanılıyor


Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabah göl yüzeyinin buz tutması nedeniyle saat 10.30 sıralarında yeniden başlandı. Arama çalışmalarına Balıkesir, Bursa ve İzmir AFAD ekipleri, Balıkesir İtfaiye ekipleri, Bursa İHH Vakfı, Balıkesir Jandarma Asayiş Komando Timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi, Manyas Jandarma Asayiş Timleri ile iz takip ve arama köpekleri katılıyor.

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Kayıp balıkçı için seferberlik: İz takip köpekleri de kullanılıyor

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#Osman Arı#Balıkçı#Balıkesir

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