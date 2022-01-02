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Kayıp avcının aracı bulundu ama kendisinden iz yok

#Eskişehir#Seyitgazi#Av
Kayıp avcının aracı bulundu ama kendisinden iz yok

Eskişehir’de ava gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 51 yaşındaki Halil İbrahim D. için gece saatlerinde arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasının ilk saatlerinde kayıp avcıya ait araç bulundu ancak avcıdan iz yok.

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Seyitgazi ilçesine bağlı bir mahallede kaybolan 51 yaşındaki Halil İbrahim D. için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Öğle saatlerinde evinden ava gitmek için ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Gelen ihbar üzerine Jandarma, AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Büyük Ayı Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), ANDA Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği (İHH) ekipleri hızla bölgeye hareket etti.

Başlatılan arama çalışmasının ilk saatlerinde kayıp avcıya ait araç, arama ekiplerince bölgede bulundu. Aracının bulunmasının ardından AKUT Eskişehir ekibi termal drone talebinde bulundu. Ankara'da bulunan AKUT Arama Kurtarma Derneği termal özellikli insansız hava aracı ile AKUT Ankara ekibi gönüllüleri bölgeye hareket etti. Kayıp avcıyı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kayıp avcının aracı bulundu ama kendisinden iz yok

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#Eskişehir#Seyitgazi#Av

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