Kayıp atlar bu çiftlikte iddiası

Adalardaki faytonların kaldırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 1177 atın büyük bir kısmını sahiplendirdi. Öncelik talip olan kamu kuruluşlarına verildi. Hatay Dörtyol Belediyesi de İBB’den 150 at talep etti. İBB ilk seferde 50, ikinci seferde de 50 at gönderdi. 14 Ağustos 2020’de teslimatlar tamamlandı.

BİRİ YOLDA ÖLDÜ

Edinilen bilgilere göre Dörtyol’a giden ilk postada atlardan biri yolda hayatını kaybetti. Bu at için tutanak tutuldu. İki ayrı sevkıyatta teslim belgelerinden birini MHP’li Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, diğerini ise yetkisi olmamasına rağmen Ferhat Erkin adlı bir memur imzaladı. Ancak bu noktadan sonra atlardan haber alınamadı. ‘Adalar’ın Atları Platformu, o atların peşine düşünce konu kamuoyuna yansıdı. Dörtyol Belediyesi kaynaklarının Hürriyet’e verdiği bilgilere göre, 99 at belediye tarafından kiraya verilen ve Celal Eren’in işlettiği Atatürk At Çiftliği’ne gönderildi. Safari hizmeti veren çiftlikte atların binek olarak kullanıldığı söylendi. Oysa İBB ile yapılan protokole göre atların bakımı ve tedavisi Dörtyol Belediyesi’ne aitti.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü’nün de Dörtyol Kaymakamlığı’nın talimatları doğrultusunda konuyla ilgili başlattığı idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BAŞKAN İSTİFA ETTİ... ‘SUCUK OLMADILAR, KAÇTILAR’





Kayıp at skandalı istifa getirdi. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin’e yakın kaynaklar ve çiftlik yetkilileri, geçtiğimiz pazartesi günü atlarla ilgili bir basın toplantısı yapacaklarını ve atları kamuoyuna göstereceklerini söylese de böyle bir toplantı olmadı. Onun yerine Başkan Keskin, gelen baskılar üzerine MHP’den istifa etti. MHP de Keskin’in partiden istifasının işleme konulduğunu ve belediye başkanları listesinden de düşürüldüğünü açıkladı. Partisine zarar gelmemesi için istifa ettiğini anlatan Başkan Keskin şunları söyledi: “Atların sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır. İnsanların attan sucuk yapmaya ihtiyacı yok. Teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı. Kaymakamlık da bunu soruşturuyor. Getirdiğimiz atlardan dolayı sosyal medyada veya diğer medyalarda şahsıma yapılan hakaretleri es geçiyoruz. Ancak tam 50 yıldır şerefle, şanla taşıdığım uğruna can verdiğim Milliyetçi Hareket Partisi´ne yapılan saldırıyı bir nebze hazmedemedik. Bunun için de ‘daha çok partimize zarar gelmesin’ diye, içimiz kan ağlayarak Milliyetçi Hareket Partisi´nden istifa ettim.” (DHA)

BİZE HİÇ AT TESLİM EDİLMEDİ





Açığa alınan Dörtyol Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, İBB’nin gönderdiği atlardan bir hafta öncesine kadar hiç haberi olmadığını iddia ederek şunları söyledi: “Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bu atlarla ilgili bize bir teslimat olmadı. Benim müdürlüğüme at teslimatı yapılmadı. İki Meclis üyesi geçen hafta ‘İstanbul’dan gelen atlar ne oldu’ deyince iş koptu. ‘Haberim yok, böyle bir teslimat almadım’ dedim. Araştırdık. Bir baktık ki bir atla ilgili ölüm tutanağı var, 99 at kayıp. Bu atlar kamu malı. Biz atları bulamayınca, akıbetini bilemeyince kamu zararı oluştu. Bu da suç oluşturduğundan durumu kaymakamlığa bildirdik. Soruşturma devam ediyor.”

