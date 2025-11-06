×
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp anne ile 5 yaşındaki oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı

#Kayıp Anne Ve Oğul#Kastamonu#Bozkurt İlçesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 09:42

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunun ilçeden yürüyerek çıkmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'nın 2 Kasım Pazar günü saat 13.50 sıralarında ilçe merkezinden Köseali köy yoluna döndükleri anlar, bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi. 

Görüntülerde, anne ve oğlunun yol kenarından yavaş yavaş yürüdüğü, annenin sırtında bir çanta olduğu görülüyor. 

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) anne ve oğlunun son olarak görüldüğü yollar ile Köseali köyü çevresinde çalışmalarına ağırlık veriyor. 

Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

