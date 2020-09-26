MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
GeriGündem Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/MUDANYA (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayıp Alzheimer hastasını bulmak için çalışma başlatıldı
Abone Olgoogle-news

BURSA’da dün gece kaldığı yaşlı bakım evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Ünal Yörük'ü (86) bulmak için çalışma başlattı.

Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesinde, uzun süredir özel bir yaşlı bakım ve dinlenme evinde kalan Ünal Yörük, dün saat 22.00 sıralarında merkezden ayrıldı. Sabah kahvaltısı için Yörük’ün odasına giden çalışanlar, Yörük’ün odasında olmadığını fark etti. Alzheimer hastası Yörük’ü bakım merkezi civarında bulamayan çalışanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kendisinden haber alınamayan Yörük’ü bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerine, AFAD ve ANDA ekipleri de destek verdi.

Şu ana kadar herhangi bir ize ulaşılamayan Yörük’ü arama çalışmaları sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle