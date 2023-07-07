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Kayıp Alzheimer hastasından acı haber: Cansız bedeni bulundu

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#Hamit Sinmeç#Alzheimer#Adana
Kayıp Alzheimer hastasından acı haber: Cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 13:32

Adana'da hakkında kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası Hamit Sinmeç (78), park halindeki otomobilde ölü bulundu.

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Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işçi, dün saat 15.30 sıralarında park halindeki otomobilde hareketsiz birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, hareketsiz yatan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazenin, 2 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası Hamit Sinmeç'e ait olduğu tespit edildi.

İlk incelemede, Sinmeç'in vücudunda herhangi bir darp, yara, kesici ya da ateşli alet izine rastlanmadığı belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri sonrası kılınan namazın ardından Suluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Hamit Sinmeç#Alzheimer#Adana

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