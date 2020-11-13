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ÇANAKKALE, (DHA)-
Haber Giriş: 13.11.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Kayıp Alzheimer hastası, jandarma tarafından bulundu

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Kayıp Alzheimer hastası, jandarma tarafından bulundu
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ÇANAKKALE’de kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Hatice Bayram (74), jandarma tarafından Bayramiç ilçesi Alikabaklar köyünde bulunarak, ailesine teslim edildi.

Ayvacık ilçesi Misvak köyünde yaşayan Alzheimer hastası Hatice Bayram, 10 Kasım günü saat 17.00 sıralarında evden çıktı. Geri dönmeyen kadının yakınları, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine köye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylülerle birlikte arama çalışması başlattı. Kayıp kadının Ezine ilçesi Karagömlek köyü ile Bayramiç ilçesi Alikabaklar köyü arasında görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Hatice Bayram, bugün Bayramiç ilçesi Alikabaklar köyünde bulunup, ailesine teslim edildi.

 

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