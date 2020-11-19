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Haber Giriş: 19.11.2020 - 01:10 | Son Güncelleme:

Kayıp alzheimer hastası 4 saat sonra ormanda bulundu

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Kayıp alzheimer hastası 4 saat sonra ormanda bulundu
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan alzheimer hastası Halil Çakır (80), jandarma ekiplerince 4 saat sonra evinden 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Yeşiller Mahallesi’nde yaşayan alzheimer hastası Halil Çakır, saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldı. Durumu fark eden yakınları jandarma ekiplerine bildirdi. Ailesinin kayıp ihbarının ardından harekete geçen Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Mahallelinin de yardımıyla bölgedeki ormanlık alanda sürdürülen arama çalışması sonucu Halil Çakır saat 21.00 sıralarında Yeşiller Mahallesi’ne 3 kilometre uzakta ormanlık alanda ağaçların altında otururken bulundu. Çakır ailesine teslim edilirken, aile jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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