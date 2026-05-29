×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp adamın cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kayıp#Ardahan#AFAD
Kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 16:42

Ardahan’ın Göle ilçesinde, sabahtan itibaren kayıp olarak aranan Hediye Karakulak'ın (53), yaklaşık 5 saat sonra derede cesedi bulundu.

Haberin Devamı

Göle'de Gedik Mahallesi’nde oturan Hediye Karakulak'ın saat 08.00 sıralarında dereye doğru gittiğini gören yakınları, dönmediğini fark edip arama yaptı.

Kayıp adamın cansız bedeni bulundu

Bölgede yakınlarının aramaları sonuç vermeyince, Karakulak'ın kaybolduğu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bölgeye çok sayıda AFAD, Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayıp adamın cansız bedeni bulundu

Ekipler, arama çalışmalarını dere etrafında yoğunlaştırdı. Saat 13.00 sıralarında derede Hediye Karakulak'ın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD görevlileri tarafından sudan çıkarılan Karakulak'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haberin Devamı

Kayıp adamın cansız bedeni bulundu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayıp#Ardahan#AFAD

BAKMADAN GEÇME!