Kayıp adamın cansız bedeni bulundu

Göle'de Gedik Mahallesi’nde oturan Hediye Karakulak'ın saat 08.00 sıralarında dereye doğru gittiğini gören yakınları, dönmediğini fark edip arama yaptı.

Bölgede yakınlarının aramaları sonuç vermeyince, Karakulak'ın kaybolduğu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bölgeye çok sayıda AFAD, Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, arama çalışmalarını dere etrafında yoğunlaştırdı. Saat 13.00 sıralarında derede Hediye Karakulak'ın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD görevlileri tarafından sudan çıkarılan Karakulak'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

