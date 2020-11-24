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Haber Giriş: 24.11.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Kayıp 59 küçükbaş dronla bulundu

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Kayıp 59 küçükbaş dronla bulundu
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KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesine bağlı Mahmutlar köyünde arazide otlarken kaybolan 59 küçükbaş hayvan, jandarmanın dronla yaptığı arama sonucunda bulundu.

Köyde yaşayan U.D., jandarmayı arayarak arazide otlattığı 250 küçükbaş hayvandan 59'unun kaybolduğu ihbarında bulundu. Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde 3 ayrı ekip ve dronla kaybolan hayvanları aramaya başladı. Yapılan arama sonucu hayvanlar, kayboldukları yerden 12 kilometre uzaklıktaki Karacaali Köyü Erikli mevkiinde tespit edildi. Ekipler, hayvanları sahibine teslim etti.

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