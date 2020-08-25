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Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Kayıp 4 çocuk babası başından vurulmuş halde bulundu

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Kayıp 4 çocuk babası başından vurulmuş halde bulundu
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KAYSERİ'de, 6 gün önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı, 4 çocuk babası Yusuf Aslan'ın (34) boş arazide başından tüfekle vurulmuş cesedi bulundu. 

Pınarbaşı ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban, boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, tüfekle başından vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan inceleme sonucu cansız bedenin, 6 gün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Yusuf Aslan'a ait olduğu tespit edildi. 4 çocuk babası Aslan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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