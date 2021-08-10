Kayıp 3 kız bulunmuştu! Baba Memiş yaşananları anlattı

Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) geçen pazar akşam saatlerinde kayboldu. Üç kız, kaybolduklarından itibaren aileleri, çevredekiler ve polis tarafından her yerde arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kızları bulmak için özel ekip kuruldu. Özel ekibin çalışmaları sonucu 3 kız dün akşam saatlerinde, Avcılar ile Küçükçekmece arasında bulunan bir parkta bulundu.



"DÜN GECE KIZIMLA BİRLİKTE UYUDUK"



Kızının bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Dünden beri çok üzgündüm. Kızım pikniğe gittiklerini anlattı. Aralarında uzak bir yere gidelim demişler. Hava karardığı içinde geri dönememişler. Bütün gece gezmişler. En son sahilde bir yerde uyumuşlar. Çevrelerinde yabancılar olduğu için bizi aramaya çekinmişler. Dün gece kızımla birlikte uyuduk. Şükür kavuştuk" dedi.



"NAZAR BENİ İLK GÖRDÜĞÜNDE AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI"



Nazar Memiş'in annesi Semiha Memiş, "Kızımın bulunduğunu duyduğumda dünyalar benim oldu. Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum. Duygularımı tarif edemem. Nazar beni ilk gördüğünde ağlamaktan konuşamadı. Dün gece birlikte uyumak istedi. Nazar şu an çok pişman. Lunapark görevlisi Kadıköy’de oturuyormuş ve bizim kızları görmüş. Hemen ihbar etmiş" diye konuştu.

"KIZLAR ARANDIKLARINI BİLMİYORMUŞ"



Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel’in anne Semra Yüksel, "Çok şükür kızlar başlarına bir şey gelmeden bulundu. Çocuklar sahile gitmiş dolaşmak için. Arandıklarına dair de bir bilgileri yokmuş" ifadelerini kullandı.

KORE'YE GİTME HAYALİYLE EVDEN ÇIKTILAR

Öte yandan, geceyi Avcılar sahilde geçirdikleri belirtilen 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi.

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