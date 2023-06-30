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Kayıp 3 kişinin otomobili uçurumun dibinde bulundu: 2 ölü, 1 yaralı

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#Tokat#Trafik Kazası#Kayıp
Kayıp 3 kişinin otomobili uçurumun dibinde bulundu: 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 17:22

Tokat’ta bayram ziyareti yaptıktan sonra kent merkezine dönen ve uzun süre haber alınamayan 1'i kadın 3 kişinin otomobili, 20 saat sonra uçurumun dibinde bulundu. Otomobildeki 2 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Tokat’a bağlı Kızılöz köyü yakınlarında yaşandı. Dün gündüz saatlerinde Tokat’a bağlı Çat beldesindeki akrabalarını ziyarete giden Yücel Yılmaz (45), Hamdi Yıldız (46) ve eşi Şerife Yıldız (41), saat 18.00 sıralarında otomobille şehir merkezine dönmek için yola çıktı. Akrabaları, yola çıkan aileden haber alamayınca, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Akşam saatlerinde arama çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla dün akşam başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Havanın aydınlanmasıyla yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

YOL KENARINDA ARAÇ PARÇALARI GÖRÜLDÜ

Kızılöz köyü yakınlarında yol kenarında araç parçaları görünce arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Otomobili ve içindekiler saat 14.00 sıralarında yaklaşık 250 metrelik uçurumun dibinde buldu. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü olduğu belirtilen Yücel Yılmaz ve yolcu Hamdi Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği Şerife Yıldız’ın ise yaralandığı belirlendi. Yaralı kadın AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şerife Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Tokat#Trafik Kazası#Kayıp

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