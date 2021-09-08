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HaberlerGündem HaberleriKayıp 3 kişi aranıyordu... Porsuk Çayı’nda 6 kemik parçası bulundu
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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-
Haber Giriş: 08.09.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Kayıp 3 kişi aranıyordu... Porsuk Çayı’nda 6 kemik parçası bulundu

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Eskişehir'de ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 3 kişinin arandığı Porsuk Çayı'nda, 6 kemik parçasına rastlandı. Kemiklerin insan ya da hayvan kemiği olup olmadığı yapılan incelemeler sonucu belli olacak. Aranan 3 kişinin uzun süredir kayıp olduğu belirtildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, uzun süredir ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu kaynak ustası evli, 2 çocuk babası Mehmet Yerebakan (60), Hikmet Biçer (71) ve Bayram Koçak'ın (43) Porsuk Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama başlattı. Dün başlayan aramalara polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, AKUT, Odunpazarı Arama Kurtarma, Büyükayı, Dorlion Arama Kurtarma gibi sivil arama-kurtarma ekipleri de katıldı.

Kayıp 3 kişi aranıyordu... Porsuk Çayı’nda 6 kemik parçası bulundu

DEMİR ÇUBUKLARLA ARAMA

Porsuk'ta bugün su akışı kesilirken, ekipler demir çubuklarla aramalarını sürdürdü. Bu aramalar sırasında Porsuk Çayı'nın farklı noktalarında 6 kemik parçasına rastlandı. Kemiklerin insan ya da hayvan kemiği olup olmadığı yapılan incelemeler sonucu belli olacak.

Kayıp 3 kişi aranıyordu... Porsuk Çayı’nda 6 kemik parçası bulundu

CENAZEDEN GÖRÜNTÜ ALDIRMADILAR

Öte yandan 9 aydır kayıp olan, dün Porsuk Çayı üzerindeki köprünün altında ölü bulunan ve Eskişehir'de 'Recep dayı' ile 'Seviyorum Recep lakabıyla tanınan evsiz Recep Yıldız'ın (61) otopsi işlemleri tamamlandı. Çocuklarına teslim edilen Yıldız'ın cenazesi, Çolak Sadık Camii'ndeki namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi. Bu arada Yıldız'ın yakınları, cenazeden görüntü alınmasına izin vermedi. Eskişehirliler ise sosyal medya üzerinden Recep Yıldız ile çektikleri fotoğrafları paylaşıp yüzlerce başsağlığı mesajı attı.

Kayıp 3 kişi aranıyordu... Porsuk Çayı’nda 6 kemik parçası bulundu

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